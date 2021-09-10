الانتهاء من إجراء الكشف الطبي على الحكام بالفيوم

انتهت لجنة الحكام الفرعية بالفيوم، برئاسة الكابتن شعبان صادق، وعضوية الكابتن سيد الشورة، من إجراء الكشف الطبى على الحكام بالمحافظة "الدرجة الأولى والثانية والثالثة والجدد"، وذلك استعدادا لإجراء اختبارات" الوارنر تيست" بإشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن وجيه أحمد تمهيدا لبدء الموسم الجديد.



ومن جهه أخرى واصل الحكام بالفيوم تدريباتهم الأسبوعية فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم.



وصرح الكابتن شعبان صادق، أن التدريبات تهدف إلى رفع اللياقة البدنية للحكام قبل إجراء الإختبارات وقدم الشكر إلى مجلس إدارة الساحة الشعبية بالفيوم برئاسة الكابتن مجدى زحلان، رئيس مجلس الإدارة والكابتن اشرف معوض، نائب رئيس مجلس الإدارة والكابتن جمال جموله أمين الصندوق على ما يقدموه من دعم الحكام، وذلك بتخصيص يوم لتدريب الحكام على ملعب الساحة الشعبية كما تقدم بالشكر للكابتن وليد هويدى، عضو مجلس النواب على تقديمه كل الدعم لحكام الفيوم.

