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تعرف علي القائمة الأولي لنادي النصر

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
أحمد كمون


استقر مجلس إدارة نادي النصر على القائمة الأولي للفريق الأول لكرة القدم التي تم قيدها في اتحاد الكرة رسميا استعدادا لدوري القسم الثاني .

وضمت القائمة أربعة لاعبين هم محمد عاطف وعمر محمد وادهم حامد ومحمد ناصر مودي .

ونجح رحيم عبد الحق مدير الكرة في تجديد تعاقد أكثر من لاعب للإستمرار مع الفريق في المواسم المقبلة سيتم الإعلان عنهم لاحقا .

وقرر الجهاز الفني بقيادة خالد غنيم المدير الفني تصعيد عدد من لاعبي الناشئين بعد الوقوف علي مستواهم الفني وهم محمد عادل محمدي واسلام عادل وحسن كوته ومحمد سعد جادو ومحمد ناصر مودي وعبد الرحمن جوده وأحمد شحات وعصام عبد الله.

الجدير بالذكر أن النصر قد تعاقد مع محمد حسن ميدو ومحمد عرابي وعبد العزيز الشاعر زيزو وعمر حسني.

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