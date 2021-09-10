قاهر الزمالك.. الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجمه الأول

استقرّت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على تعديل عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوصت اللجنة بتعديل عقد اللاعب، بعد تألق الأخير بشكل لافت خلال الموسم الماضي، على أن يحصل على 8 مليون جنيه في الموسم الواحد بدلا من 6 مليون.

وتلقّى أفشة أكثر من عرض للرحيل عن اللقلعة الحمرء في الميركاتو الجاري، من بين العروض فريق سيلتك الأسكتلندي، لكنّ الجهاز الفني رفض رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.