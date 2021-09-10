عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

أرسلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء، القائمة الأولية للمارد الأحمر للاتحاد المصري لكرة القدم.





وضمّت القائمة 36 لاعبا وهم على النحو التالي:





محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - محمود متولى - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هانى - أحمد بيكهام - على معلول - محمود وحيد- أحمد كوكا- أكرم توفيق - ديانج- السولية - حمدى فتحى- كريم نيدفيد- محمد محمود - ناصر ماهر- أفشة -الشحات- طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - أجاي- كهربا- شادى رضوان - العربى بدر- محمد شريف - صلاح محسن- بادجى - بواليا - أحمد ياسر ريان- فهد جمعة.





وأوضح مصدر بالأهلي إنه سيتم صباح السبت رفع أسماء اللاعبين الذي خرجوا على سبيل الإعارة واستبدالهم بالصفقات الجديدة مع دفع 30 ألف جنيه عن كل حالة استبدال.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.



