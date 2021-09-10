Advertisements

قبل ياسمين عبد العزيز.. نجوم الزمن الجميل بين المرض والشفاء

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز، تماثلها الشفاء من محنتها التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وتضامن نجوم الفن المصري والعربي معها، وطالبو عبر حساباتهم الرسمية بالدعاء لها حيث قامت "ياسمين" بازالة تكيس على المبيض لكن خطأ طبي تسبب لها في دخولها في غيبوبة لساعات طويلة واجرائها عملية جراحية باحدى المستشفيات.

وفي ضوء ذلك يستعرض لك "الفجر الفني" أبرز فنانين الزمن الجميل الذين تعرضوا لمرض كاد يودي بحياتهم، ولكنهم تماثلوا الشفاء.

1- رياض القصبجي "الشاويش عطية"

بدأت رحلة القصبجي، مع المرض عام 1959، خلال مشاركته في فيلم "أبو أحمد"، مع الفنان فريد شوقي، والمخرج حسن الإمام، وكان التصوير في منتصف البحر، ومع اختلاف درجات الحرارة التي تعرض لها حينها، تعرض للسخونية، والتي كانت البداية مع تدهور حالته الصحية، من انسداد الشرايين، ومن ثم توقف الذراع، والقدم اليسرى عن العمل.

اكتشف الأطباء إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر، نتيجة ارتفاع ضغط الدم، حينها لم يستطع مغادرة الفراش، وكذلك لم يستطع سداد مصروفات العلاج. وبعد تماثله للشفاء فوجئ رياض القصبجي، برسالة من المخرج حسن الإمام، يطالبه بالمشاركة في فيلم الخطايا، وذلك في أبريل 1962، بعد أن تواردت أخبار أنه أصبح قادرًا على الحركة، وكان هدف المخرج أن يرفع من روحه المعنوية.

2- نعيمة عاكف

في فيلم أمير الدهاء، ظهر عليها المرض، بعد أن بدأ مرض السرطان في الانتشار بجسدها، ورغم ذلك خرجت من المستشفى، لتستكمل الفيلم الذي صممت استعراضاته بنفسها، تعذبت في هذه الفترة، في البداية وجدت نفسها تشعر بدوران كانت متخيلة إنها حامل، وكانت بتتمنى أن تنجب بنت، وفي يوم كانت تقوم بعمل فستان كروشيه، لكن بكرة الخيط فكت والفستان فقد رونقه، فتشاءمت جدًا".

أخفى شقيقها مرضها عنها، حتى دخلت المستشفى، وبعدها أخبرها الأطباء أنها تعافت، فنظمت حفلة كبيرة.

3- نيللي مظلوم

عانت الفنانة الإستعراضية نيللي مظلوم، من مرض شلل الاطفال إلا أنها تماثلت الشفاء منه لتصبح راقصة باليه من الدرجة الأولى.

عالجها طبيب يوناني شهير، وكانت زوجته راقصة باليه رأت فيها موهبة كبيرة فتبنتها فنيًا بعد شفائها تمامًا، وأصبحت من أشهر راقصات الباليه.

4- أمينة رزق
دخلت الفنانة الراحلة أمينة رزق، إلى المستشفى لإجراء جراحة المرارة، ولم يكن ذلك طوعًا بل بعد تهديد الطبيب لها بالقبض عليها.

وقد ذكرت في حوار قديم لها: "أن أكثر الزيارات التي كانت تبث في نفسها السعادة هي إصرار طفل لم يتجاوز عمره الـ 12 عامًا على الاطمئنان عليها، رغم أنها لا تعرف".

أمينة رزق وقتها كانت تؤدي دورها في مسلسل «السيرة الهلالية»، والتي لم يمنعها المرض من استكمال دورها في الجزء الثالث، حيث كانت تؤدي دور"أيلولة" أم الدراويش، أخت "بوعزة" حمدي غيث العراف الذي قتله "جودة" أو الممثل هادي الجيار، ومن أجل الثأر لأخيها تخوض الدرويشة أمينة رزق العديد من المعارك التي تصعب حتى على كبار الفنانين.


الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز مصر الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

منذ 33 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ 37 دقيقة

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد بالفيديو.. عرض باليه لـ نيللي كريم

أبرزهم نيللي كريم ورامي جمال.. نجوم عانوا من المرض في 2019

في ذكرى وفاة نيللي مظلوم.. معلومات لا تعرفها عن لاتانيا أشهر راقصة باليه

في ذكرى وفاة رياض القصبجي.. تعرف على القصة المأساوية التي منعته من المشاركة في فيلم "الخطايا"

في ذكرى ميلاده.. تعرف على بداية مرض رياض القصبجي.. ووفاء فريد شوقي

خاص.. ابنة شقيقها: موهبة نعيمة عاكف ذللت الصعوبات عليها.. وهذه رسالتي لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements