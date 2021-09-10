إصابة 3 فنانين على خشبة "زقاق المداق".. والجمهور: " المسرح ملبوس"





في حادث غريب شهدت خشبة مسرح العرض الخاص لمسرحية "زقاق المداق " إصابة 3 أشخاص بكسور وشروخ مختلفة، مما جعل المسرحية محط أنظار الجميع بحالة الغموض حولها وخاصة وبعد إصابة الفنانة دنيا عبد العزيز بقدمها.



و أعلن الفنان الشاب كريم الحسيني،عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن تعرض الفنانة دنيا عبد العزيز بإصابة بقدمها أثناء تصوير مسرحية "زقاق المدق".





وهذا وقد سبقتها النجمة نهال عنبر عقب إصابتها بإرتجاج بالمخ أثر سقوط ديكور مسرحية "زقاق المدق" على رأسها خلال تواجدها على المسرح، كما أصيبت إحدى الصحفيات بكسر بقدمها أثناء تغطية العرض الخاص للمسرحية.





مما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يزعمون بأن خشبة المسرح ملبوسة بـ "جن" أو هناك عمل مدفون تحت خشبة المسرح أدى إلى ننشوب هذة الحوادث، مطالبين باقي طاقم المسرحية بالحفاظ على أنفسهم إزاء هذة الحوادث المتكررة في المسرحية أو تغير مكان المسرحية.





مسرحية "زقاق المدق" مقتبسة من رواية الأديب القدير نجيب محفوظ، والمسرحية من بطولة باقة من النجوم ومنهم النجمة نهال عنبر ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني وبهاء ثروت وأخرون من النجوم ومن إخراج عادل عبده.