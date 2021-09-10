ناجلسمان يرفض إقامة كأس العالم كل عامين

قاد جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني مدربي الدوري الألماني (بوندسليجا) والمسؤولين الرافضين لخطط إقامة كأس العالم كل عامين في المستقبل.





وقال ناجلسمان للصحفيين اليوم الجمعة :" لست خائفا من إقامته كل عامين"، مضيفا أن قيمة البطولة ستنخفض عن البطولة الحالية التي تقام كل أربعة أعوام.





وأضاف :" لاعب كرة القدم متواجد للترفيه عن الجماهير ولكن توالي المباريات لا يساهم في تحسين كرة القدم".





وأضاف "إذا كنت تريد أن تكون محل اهتمام يجب أن تقلل من الظهور. لا ينبغي أن يكون هناك مباريات كثيرة تذاع عبر التليفزيون".





وقال بال دارداي مدرب هيرتا برلين إن إقامة بطولة كل صيف ليس جيدا على أجساد اللاعبين واتفق معه أرني فردريش المدير الرياضي.





وقال :" نشأت وكأس العالم يقام كل أربعة أعوام. بينما تقام كأس العالم في هوكي الجليد بشكل سنوي، مما يفقدها جاذبيتها الخاصة، بالفعل لدينا الكثير من كرة القدم.. كل شيء ينهار".





ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2026 كجزء من تعديلات روزنامة المباريات بداية من 2024، على أن تقام البطولات القارية في الأعوام الفردية.





في مايو، وافقت الجمعية العمومية للفيفا (كونجرس) على دراسة جدوى لتغيير التقويم، بعد طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم.





وأيد أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال، ورئيس لجنة التطوير بالفيفا حاليا، هذا التغيير يوم الخميس، قائلا إن التقويم الحالي "قديم، وغير عملي، وغير فعال".





وقال إنه لن يكون هناك مباريات إضافية وإن الأندية ستترك لاعبيها مرة أو مرتين كل عامين، ولكن لفترات أطول، ولكن هناك معارضة كبيرة خاصة في أوروبا.





وربما يتم اتخاذ القرار قبل نهاية العام الجاري.



