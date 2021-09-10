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نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
أسماء نجاتي
تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بأحد منازل عزبة صلاح الدين، المجاروة للطريق الدائري بغرب مركز المنيا وتتبع الوحدة المحلية لقرية البرجاية، نتج عنه نقوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 خروف، دون إصابات أو أضرار بشرية.

انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا للإشراف على جهود إخماد الحريق الذي طال 3 حظائر ملحقة بمنازل متجاوره.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن سبب اندلاع الحريق، تطاير ألسنة نيران من فرن بلدي أثناء إعداد الخبز "البتاو"، داخل أحد المنازل الريفية في العزبة، وبسبب وجود عشب جاف "بوص"، انتشر الحريق بالمنزل ثم أمتدت ألسنة النيران إلي أطراف المنزل ومن ثم لـ3 حظائر لتربية المواشي ونتج عن ذلك نفوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 "خروف".

تم التحفظ علي مكان الحريق لحين إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوبه، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة تحسبا لحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلي اشتعال الحريق مرة أخري، وجري إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات وحصر التلفيات.
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)
نفوق 44 رأس ماشية في حريق منزل بالمنيا (صور)

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نفوق ماشية حريق المنيا

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