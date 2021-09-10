ثنائي المنيا "أنس ويوسف" يتأهلان للدور 128 ببطولة الإسكواش

خاض لاعبو نادي المنيا للإسكواش تحت11 سنة، اليوم الجمعة، أولى منافساتهم ببطولة منطقة القاهرة، والتى تعقد على ملعبي بلاك بول الرياضي وبلاتنيوم الرياضي، وتضم 256 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية.



وشارك نادي المنيا بثلاثة لاعبين خلال منافسات اليوم، تمكن خلالها لاعب المنيا "أنس سيد" من تقديم مستوى متميز خلال مباراته أمام لاعب نادي الصيد وفاز عليه بثلاثة أشواط نظيفة، بينما تقدم "يوسف شريف" لاعب المنيا على منافسه من نادي طنطا بعد حسمه المباراة بشوطين مقابل شوط وحيد للمنافس، ليستكمل اللاعبان منافساتهم بفعاليات البطولة بحثًا عن اللقب.



كما واجه أيضًا لاعب المنيا "أحمد شامل" منافسة من نادي بلاك بول خلال المنافسة الثالثة لفعاليات البطولة للمرحلة العمرية تحت 11 سنة، ولكنه لم يوفق وخرج من المنافسات.