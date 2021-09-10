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عاجل.. صلاة المغرب تجمع لاعبي الزمالك و الأهلي قبل نهائي السوبر الإفريقي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك و زملائهم بالنادي الأهلي على آداء صلاة المغرب جماعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر.

ويستعد لاعبو الفريقين حاليا بعمليات الإحماء قبل دقائق من انطلاق المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

كما يأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.

ويعتبر الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الأفريقي برصيد 6 ألقاب، خلف المجمع البترولي الجزائري برصيد 9 ألقاب.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بقائمة تضم كل من، كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن “دودو” ويحيي الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسرى وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام و محمد رمضان “هتلر” و وسام نوار وخالد وليد.

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