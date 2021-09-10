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رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رئيس حي غرب بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لإعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه تفقد اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة اليوم الجمعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى مع المهندس محمد المرشدى مدير الإدارة الهندسية، والاستاذ محمد خفاجى مدير الطرق بحى غرب، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف.

واستهدفت جولة رئيس الحي ومدير الإدارة الهندسية متابعة معدلات الإنجاز في أعمال الترميم والرصف الجاري تنفيذها بمنطقة السمنودى ١، ٢، ٣ والواصلة مابين شارع كلية الآداب ومنطقة جيهان، كما تضمنت الجولة متابعة أعمال الترميم بشارع الجمهورية، الناتجة عن توصيل خطوط المياة الجديدة وربطها بخط المياه الرئيسي بشارع الجمهورية، أكبر شوارع المدينة وأشهرها.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

ومن ناحيته قال المهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، إن متابعة الأعمال تأتي في إطار، تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الترفيق والبنية التحتية، والتأكيد علي عدم القيام بإعمال رصف إلا بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، والابتعاد عن فترات الذروة أثناء تنفيذ اعمال الرصف لتجنب الزحام والتخفيف عن المواطنين.
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة
رصف وترميم ورفع كفاءة عدد من المناطق بالمنصورة

الكلمات المفتاحية

رصف ترميم المنصورة

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