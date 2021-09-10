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لاعب دجلة ينتقل للطلائع علي سبيل الإعارة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
أحمد كمون


وافق نادي وادي دجلة علي إعارة اللاعب رامز مدحت لاعب لينضم لصفوف نادى طلائع الجيش في الموسم المقبل بالدوري الممتاز .

وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين حيث رفضت ادارة نادي وادي دجلة الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي واستقرت الإدارة علي إعارة اللاعب لصفوف طلائع الجيش .

وجاء ذلك عن طريق محمد عبد الجابر وكيل اللاعب الذي نجح في إتمام الصفقة بعد انتهاء المفاوضات بنجاح .

وتم توقيع العقود في حضور احمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش .

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