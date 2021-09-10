في ذكرى وفاته.. تعرف على بدايات التعارف بين رياض السنباطي و أم كلثوم





واحدًا من ألمع الموسيقيين فى مصر والعالم العربي، وكانت ألحانه لكوكب الشرق أم كلثوم، علامات بارزة في تاريخ الموسيقى، وهو الموسيقار الكبير رياض السنباطي، التي تحل ذكرى وفاته اليوم.



في لقاء نادر مع التليفزيون الكويتي، كشف السنباطي أن أم كلثوم تكبره بـ5 سنوات وأنه قابلها لأول مرة في محطة القطار فجرا، بينما كان عائدا مع والده من الغناء في حفل زفاف، وكانت أم كلثوم أيضًا تغني في فرح آخر بنفس القرية.



وبحكم الصداقة التي تجمع أبويهما دار حوار بين السنباطي وأم كلثوم في محطة القطار وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وكان عمره وقتها 12 عامًا.



وواصل حديثه عن كوكب الشرق قائلًا إنها تواصلت معه عبر الهاتف عندما سمعت ألحانه وطلبت التعاون معه. وعندما التقى بها وجها لوجه روى لها تفاصيل المكالمة، وضحكت وتذكرت كل شيء.



في اتهام أم كلثوم بتأخير الموسيقي العربية 40 عامًا، حيث انشغل الموسيقيين بجمال صوتها ولم يهتموا بتطوير الموسيقى، اندهش السنباطي ونفى هذا الاتهام قائلا: "أم كلثوم كانت فنانة ذكية وموهوبة ومنحها الله موهبة استثنائية من الصعب أن تتكرر، وهي التي ساهمت في تطوير الموسيقى العربية، إذ قدمت كل ألوان الغناء، ديني ورومانسي ووطني وهذا اتهام ظالم جدًا لها.





