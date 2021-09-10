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لمسة إنسانية من الرئيس السيسي أثناء تفقد أعمال محور شينزو آبي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحرص على سلامة العاملين في مشروعات ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وقال الرئيس السيسي في مقطع فيديو أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" خلال جولته اليوم الجمعة أثناء الاستماع إلى أحد المهندسين: "أنا شايف العمال في الجهة المقابلة، لو وقعوا من هنا هيكون صعب جدًا، ليه نخسرهم"، في إشارة منه إلى ضرورة الحرص على سلامة العاملين بالمشروع بتوفير معايير الأمان والسلامة.

وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور علي مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات انجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق اكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

وسيكون هذا المحور بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط علي محور القاهرة السويس.

كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير طريق الاوتستراد بداية من أسفل كوبري مطار القاهرة حتى كوبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتى كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وتابع الرئيس مع المسئولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

الكلمات المفتاحية

محور شينزو ابي السيسي إنسانية

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