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فاركو يضم صفقة جديدة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن نادى فاركو تعاقده مع عبد الله بكرى مدافع نادى بيراميدز السابق لمدة 4 مواسم بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى ، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة .

وتأتي صفقة عبد الله بكرى لتكون خامس الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت.

و يعكف مسئولو فاركو على ابرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

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