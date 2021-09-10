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تراي ماتش للاعبي الأهلي في مران اليوم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء «تراي ماتش» للاعبين في مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 

وقام لاعبو الأهلي بأداء تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قبل أن يبدأ الـ«تراي ماتش»، وذلك في إطار التحضير لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

من ناحيته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري.

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