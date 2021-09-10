نجم إشبيلية مطلوب في تشيلسي

كشفت وسائل إعلامية أمريكية أن تشيلسي الانجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم إشبيلية الإسباني في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت شبكة ESPN الأمريكية أن تشيلسي يستهدف ضم الفرنسي جول كوندي نجم دفاع أشبيلية في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تشيلسي حاول التعاقد مع كوندي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن النادي الأندلسي طلب حوالي 80 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدماته.

وأفادت الشبكة الأمريكية بأن تشيلسي على إستعداد للتعاقد مع كوندي في يناير المقبل في حال تم تخفيض سعر النجم الفرنسي إلى 50 مليون يورو.