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إحباط ترويج 18 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء في الجيزة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أحبطت مباحث التموين بالجيزة ترويج أطنان من الدقيق المدعم بالسوق السوداء.

مأمورية داهمت مخزنا بدون ترخيص بقرية أبو غالب التابعة لمركز بمنشأة القناطر، يستغله مالكه في تجميع كميات من الدقيق المدعم وتهريبه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.


وتحفظت القوات على 18 طن دقيق بلدى مدعم معبأة داخل عشرات الأجولة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

لتموين دقيق مدعم السوق السوداء الجيزة

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