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علاء سلامة أحدث صفقات فاركو

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

أعلن نادى فاركو تعاقده مع علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربى لمدة 4 مواسم لتدعيم الفريق إستعدادا للموسم الجديد بالدورى الممتاز والذى يشارك فيه لأول مرة منذ تأسيسه.

إنضمام علاء أسامة تم لتدعيم خط وسط فاركو حيث يسعى مجلس إدارة فاركو لتوفير كافة إحتياجات الفريق والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وأنهى فاركو حتى الآن رسميا تعاقده مع عشر لاعبين جدد بالإضافة لبقية اللاعبين والتى قرر الجهاز الفنى الإبقاء عليهم عقب الصعود للدورى الممتاز.
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