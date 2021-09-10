قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، بتعديل عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وطالبت اللجنة بتعديل عقد اللاعب المالي، بعد رفض رحيله لفريق جالاتا سراي بسبب عدم الوصول لاتفاق نهائي مع إدارة الفريق التركي في التفاصيل المادية، حيث اشترط مسئولو الأهلي 7 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب في الميركاتو الحالي.





ومن المفترض أن يحصل ديانج على 500 ألف دولار بداية من الموسم القادم، خاصّة بعد الأداء المميز الذي قدّمه اللاعب مع المارد الأحمر خلال الموسم الماضي في مختلق البطولات التي شارك فيها المارد الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



