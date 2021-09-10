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انتشال جثتي شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه النيل ببني سويف

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
انتشلت قوات المسطحات المائية ببني سويف، بالتعاون عدد من المنقذين وشباب مركز الواسطى، منذ قليل، طفلين "شقيقين" غرقا في نهر النيل قرب قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف،

وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى في محاولة لاسعافه، وذلك بعد أيام من العثور على جثة فتاة الواسطى التي غرقت بمياه النيل بمنطقة طراد النيل.

وقالت مصادر إن الطفلين كانا يلهوان برفقة بعضهما أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة نيلية قرب قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، حيث رجح البعض غرقهما في مياه النيل.

وتلقت مديرية امن بني سويف إخطارًا منذ قليل، يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل قرب قرية زاوية المصلوب وتبين أنهما: عمر، وعماد عبد الله عماد، يقيمان بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، والذي وجه بسرعة توجه قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لإنتشالهما.

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