أشرف زكي ينعى وفاة محمود العربي

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة محمود العربي، رئيس مجلس إدارة شركة العربي، والذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ89 عاما.



وكتب "زكي" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "وداعا لرجل عظيم رائد الاقتصاد الحاج محمود العربى".



ونعى وفاة محمود العربي، عدد من الشخصيات الهامة ونجوم الفن، كما شارك عدد كبير من أهالي قرية أبو رقبة في تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير.