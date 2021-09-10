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تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا السبت

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس ليوم غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا السبت

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا السبت

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية من شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.
 

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درجات الحرارة حالة الطقس الطقس

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