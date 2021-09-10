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عقب نجاته من الموت.. أول تعليق من مؤدي المهرجانات حودة بندق

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
جاء أول تعليق لمؤدي المهرجانات حودة بندق، عقب تعرضه أمس لحادث سيارة كاد أن يؤدي إلى وفاته، من خلال منشور له عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "بندق" قائلا: "الحمد لله"، حيث طمأن جمهوره ومحبيه، من خلال هذا المنشور على حالته الصحية.

وكان حودة بندق قد آثار قلق جمهوره أمس عقب تعرضه لحادث سيارة على الطريق الدائري، حيث انتشرت له بعض الصور عقب الحادث.

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