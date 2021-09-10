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"الزراعة" تنفي استيراد لحوم برازيلية مصابة بجنون البقر (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نفى الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ما تردد بشأن استيراد مصر لحوم مصابة بجنون البقر من البرازيل، موضحا أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية صرحت عبر صفحتها الرسمية أن الحالتين اللاتين ظهرتا في البرازيل ليستا حالات لجنون البقر.

وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يرصد مرض جنون البقر في مصر نتيجة الاشتراطات التي يتم وضعها خاصة للحوم والعجول المستوردة، موضحا أن مصر تستورد لحوم أعمارها صغيرة لا تزيد عن 4 سنوات، وتفحص اللحوم في معامل وزارة الصحة والزراعة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن اللحوم المستوردة تكون تحت رقابة صحية صارمة، مؤكدا أن هناك سيطرة على الأمراض الوبائية بفضل حملات التحصين والتفتيش.

الكلمات المفتاحية

وزارؤة الزراعة مصر لحوم جنون البقر

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