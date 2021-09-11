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9 معلومات مهمة عن أول مشروع لاستثمار البيئي بمحميات الطبيعية
السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:29 ص
مارينا بشارة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية بحضور قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن أول مشروع للاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية:
١-بعد الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئى بالمحميات.
٢-يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية.
٣- يعمل علي الترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين
٤- الافتتاح التجريبي يعكس فكرة ان السياحة البيئية منتج عالمي.
٥-تقدم انشطة داخل المحميات متوافقة بيئيًا.
٦- نشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها.
٧-توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم.
٨- تتضمن الخيمة عرض منتجات الطبيعية من المحميات.
٩-نقل رسالة للعالم باهمية الحفاظ على الثقافات المحلية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن أول مشروع للاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية:
١-بعد الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئى بالمحميات.
٢-يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية.
٣- يعمل علي الترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين
٤- الافتتاح التجريبي يعكس فكرة ان السياحة البيئية منتج عالمي.
٥-تقدم انشطة داخل المحميات متوافقة بيئيًا.
٦- نشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها.
٧-توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم.
٨- تتضمن الخيمة عرض منتجات الطبيعية من المحميات.
٩-نقل رسالة للعالم باهمية الحفاظ على الثقافات المحلية.