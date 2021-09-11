Advertisements

9 معلومات مهمة عن أول مشروع لاستثمار البيئي بمحميات الطبيعية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية بحضور قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن أول مشروع للاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية:
١-بعد الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئى بالمحميات.

٢-يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية.

٣- يعمل علي الترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين

٤- الافتتاح التجريبي يعكس فكرة ان السياحة البيئية منتج عالمي.

٥-تقدم انشطة داخل المحميات متوافقة بيئيًا.

٦- نشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها.

٧-توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم.

٨- تتضمن الخيمة عرض منتجات الطبيعية من المحميات.

٩-نقل رسالة للعالم باهمية الحفاظ على الثقافات المحلية.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر البيئة

أخبار تهمك

مفاجآت في قائمة الأهلي بالموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 14 ساعة

شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يرد على انتقال عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مثير في مستقبل ديمبلي مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية والتراثية ودورها في حماية التنوع البيولوجي بمؤتمر الأطراف

البيئة: برامج متخصصة لتدريب المرأة على الحرف اليدوية بمحمية وادي الجمال تنفيذا لمبادرة حياة كريمة

تنطلق من شرم الشيخ.. كل ما تريد معرفته عن الحملة الترويجية للسياحة البيئية

البيئة: لا يوجد ما يسمى بطرح المحميات للاستثمار (فيديو)

وزيرة البيئة: بدعم القيادة السياسية يتم استكمال تطوير وتحديث المحميات الطبيعية

وزيرة البيئة تعلن انطلاق مسابقة قارون 66 للترويج السياحي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:17 م

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

01:01 ص

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

09:12 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

شعور الخيانة يسيطر على ميسي بسبب لابورتا

06:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements