أسعار الليرة اللبنانية تهبط بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم الجمعة، بدعم من توقعات استقرار الوضع السياسي في البلاد بعد تشكيل الحكومة بقيادة نجيب ميقاتي.

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون وقعا اليوم الجمعة مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد الإعلان، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى ما دون 17 ألف ليرة.