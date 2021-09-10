الأرصاد: تحسن نسبي في أحوال الطقس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن حالة الطقس المتوقعة بداية من السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م وحتى الخميس 16 من الشهر ذاته.



وذكرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يعتدل الطقس ليلًا على كافة الأنحاء.



وحذرت من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.



