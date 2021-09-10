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فعاليات الرحلة التكوينية الترفيهية للمرحلة الابتدائية بكنيسة عزبة النخل

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أعلنت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، أنه تحت رعاية الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وبحضور الأب متى عبد المسيح، الراعي المساعد، أقيمت اليوم، فعاليات الرحلة التكوينية الترفيهية لأبناء وبنات نشاط التربية الدينية من المرحلة الابتدائية "الفئة العمرية الكبيرة".

تضمنت الرحلة زيارة دير الأنبا بيشوي، ثم التوجه لمزرعة وادي النطرون، حيث اشتمل اليوم على العديد من الفقرات المتنوعة.

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