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عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق السريع في واقعة إهانة طبيب لممرض واجباره علي السجود لكلب

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل



أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسرعة التحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس ممرضًا.

كان قد تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه طبيب وشخصين   يرتديان زي أمن إداري ويمسك كلا منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فرق الحبل.

ويظهر  في الفيديو معاتبة الطبيب للممرض على إهانته كلبه ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجنى عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك.

من جانبهم طالب رواد التواصل الاجتماعي، سرعة التحقق من الفيديو، والتحقيق والقبض على هؤلاء الأشخاص، وإحالتهم للمحاكمة

وكان قد تقدم المحامي نبيه الوحش، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وأقر بنيته إقامة دعوى قضائية ضد الطبيب عمرو خيري، الذي يعمل في قسم العظام بجامعة عين شمس، والذي أجبر ممرض على السجود لكلبه.

قال الوحش إن البلاغ تضمن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى التنبيه على رئيس الجامعة بسرعة إصدار قرار عاجل وسريع بوقف الطبيب المتهم عن العمل فورا، لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن الواقعة التي وردت في الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يأمر فيه الطبيب أحد ممرضيه بالسجود لكلبه.

طالب الوحش النائب العام، بسرعة استدعاء طبيب مستشفى جامعة عين شمس عمرو خيري، والتحقيق معه في واقعة السجود التي طالب فيها ممرضه بالسجود لكلبه، لما في ذلك من احتقار لشعيرة من شعائر الإسلام وهى الصلاة، والتطاول على الذات اللاهية، وفي حالة عدم مثوله لطلب الاستدعاء، بسرعة إصدار قرار عاجل بضبطه وإحضاره ومواجهته بتلك الأفعال، وتقديمه لمحاكمة عاجله تمهيدا لحبسه ومطالبة وزير التعليم العالي بسرعة إصدار قرار بإقالته وعزله.

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