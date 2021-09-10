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الأزهري يعلق على أداء "الأهلي والزمالك" لصلاة المغرب قبل المباراة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بالصورة المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لأداء صلاة المغرب لفريقي كرة اليد لفريقي الأهلي والزمالك قبل خوض بطولة السوبر الأفريقى.

وقال الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: تستمر المنافسة الشريفة، ولكن تجتمع القلوب، ويبقى الناديان العريقان رمزا وهرما مصريا كبيرا.

وأدى لاعبو فريقي الأهلي الزمالك صلاة المغرب داخل صالة حسن مصطفى قبل خوض بطولة السوبر الأفريقى.

وتترقب جماهير الكرة المصرية ومحبي كرة اليد تحديدًا، مواجهة منتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بالسوبر الأفريقي، خاصة أن البطولة تعد مؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء ويجذب أنظار الجماهير المصرية.


وكان قد دعا الدكتور أسامة الأزهري إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك، في جلسة صلح بمسجد الفتاح العليم وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس للصراع.

وقال الأزهري، خلال لقائه على فضائية" دي ام سي" مع الإعلامي رامي رضوان: "يؤذيني أذى كبير أن أرى أبناء بلدي يهين بعضه بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم".

وأضاف: الغريب أن المشهد ينذر بانتشار هذه الحالة من الاستقطاب، ولو استمر الحال بهذه الطريقة سيكون هناك اعتداء وعنف، لأن هناك حالة عامة من اشتعال روح الكراهية والتطاول والتنمر بين جماهير الفرق الرياضية، داعيًا إلى مبادرة من خلاله شخصيًا لجمع كل الأطراف في جلسة شاي ويكون شيء من التصافي، وطي هذه الصفحة من الإساءة والشتائم، وتوجيه الطاقة للنجاح وليس للصراع".

الكلمات المفتاحية

مصر الغر الزمالك الاهلى الازهري

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