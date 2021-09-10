مكالمة الرئيس الصيني تنعش تداولات البورصة الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد مكالمة بين رئيسي البلدين، إلى جانب بيانات صدرت مؤخرا هدأت المخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 70.21 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 34949.59 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 13.64 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4506.92 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 84.66 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 15332.92 نقطة.