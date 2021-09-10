بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع سيراميكا كيلو باترا، للتعاقد مع شادي حسين خلال فترتة الانتقالات الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الأهلي أوقف المفاضات مع سيراميكا لضم شادي حسين مؤقتا، بناء على طلب الجنوب أفريقيث بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، خاصة بعد ضم الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وحسام حسن.

وأضاف، أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب، وكانت الصفقة في طريقها للحسم بعدمل وصل مدير التعاقدات لاتفاق مبدئي مع إدارة سيراميكا، لكن المفاوضات توقفت بسبب الزيادة العددية في الخط الهجومي للأهلي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.