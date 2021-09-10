في ذكرى وفاة رياض السنباطي.. الموسيقي العربي الوحيد الذي نال جائزة اليونسكو العالمية



تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير رياض السنباطي، ويعد أحد أبرز الموسيقيين في تلحين القصيدة العربية، وبلغ عدد مؤلفاته 534 عملًا.



يعد رياض السنباطي، هو الموسيقي العربي الوحيد الذي نال جائزة اليونسكو العالمية عام 1977، باعتباره "الموسيقي المصري الوحيد الذي لم يتأثر بأي موسيقى أجنبية وأنه استطاع بموسيقاه التأثير على منطقة لها تاريخها الحضاري.



لم تكن علاقة السنباطي بالفن من خلال الموسيقى والتلحين فقط، بل دخل عالم السنيما أيضًا، إذ قدم عام 1952 فيلم "حبيب قلبي"، ورغم نجاح الفيلم، لكنه لم يكرر التجربة حيث رأى أن التلحين هو عالمه وليس التمثيل.



نال العديد من الجوائز والتقديرات، ومنها (وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1964 - وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات - جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس عام 1964 - جائزة الريادة الفنية من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 1977 - جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى - الدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى، من أكاديمية الفنون 1977.



بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة، وبلغ عدد شعراء الأغنية الذين لحن لهم 120 شاعرًا، وبلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملًا في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوج والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والمواليا.