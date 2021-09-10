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وائل عبد العزيز لشقيقته:" ربنا يحميكي وترجعي تنوري تاني"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
يارا عادل


حرص وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، على نفي تلك التكهنات التي ترددت خلال الأيام الماضية التي تدعي عدم استقرار الأوضاع بينه وبين شقيقته ووجود خلافات بينهم.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "حمدالله على السلامه يا روحي ربنا يحميكي ويكمل شفاكي علي خير وترجعي تنوري تاني".


وحرصت ياسمين عبد العزيز على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، خلال الساعات الماضية عقب أشهر من تعرضها لوعكة صحية شديدة وكتبت عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي:."جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو".


وتابعت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".


واختتمت ياسمين عبد العزيز حديثها قائله :"كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

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