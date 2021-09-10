دوناروما يستعد لخوض أول مبارياته مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للظهور الأول بقميص النادي الباريسي.

وألمحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن دوناروما قد يشارك غداً أمام كليرمون فوت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس سوف يعود متأخراً اليوم إلى باريس ولذلك من غير المتوقع مشاركته في مباراة كليرمون فوت.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإسباني سيرجيو راموس لم يظهر بعد بقميص باريس سان جيرمان حتى الآن بسبب الإصابة.