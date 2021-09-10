Advertisements

حمودى بيراميدز فى طريقه للمصري البورسعيدي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

 

علم"الفجر الرياضى" أن مسئولى نادى المصرى فى جلسة مع لاعب بيراميدز والأهلى السابق أحمد حمودى من أجل إقناعه بالإنضمام للفريق البورسعيدى ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

 

حمودى إبن محافظة الإسكندرية صاحب ال31 عاما سبق له وأن لعب ضمن صفوف سموحة ثم إنتقل للإحتراف بفريق بازل السويسرى لموسم ثم عاد معارا للزمالك لموسم واحد.

 

ثم رحل حمودى للإحتراف مجددا بنادى الباطن السعودى قبل العودة والإنضمام للأهلى قبل الرحيل لبيراميدز ، شارك اللاعب فى 11 مباراة بقميص منتخب مصر سجل خلالها هدف وحيد.

أخبار تهمك

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ 37 دقيقة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

منذ 33 دقيقة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements