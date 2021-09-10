حمودى بيراميدز فى طريقه للمصري البورسعيدي

علم"الفجر الرياضى" أن مسئولى نادى المصرى فى جلسة مع لاعب بيراميدز والأهلى السابق أحمد حمودى من أجل إقناعه بالإنضمام للفريق البورسعيدى ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

حمودى إبن محافظة الإسكندرية صاحب ال31 عاما سبق له وأن لعب ضمن صفوف سموحة ثم إنتقل للإحتراف بفريق بازل السويسرى لموسم ثم عاد معارا للزمالك لموسم واحد.

ثم رحل حمودى للإحتراف مجددا بنادى الباطن السعودى قبل العودة والإنضمام للأهلى قبل الرحيل لبيراميدز ، شارك اللاعب فى 11 مباراة بقميص منتخب مصر سجل خلالها هدف وحيد.