"الري": نعاني من شح مائي (فيديو)



وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من تحويل الأراضي المسئولة عنها وزارة الري بالمرحلة الأولى من المشروع والتي تعادل نصف مليون فدان بالفعل إلى نظام الري الحديث، لافتا إلى أن هناك مطالبات من أصحاب 85 ألف فدان لتحويل أراضيهم لنظم الري الحديث.



وأضاف أن هناك بروتكول تم توقيعه بين عدة جهات لتنفيذ أنظمة الري الحديث على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتأهيل المساقي، لافتا إلى أن هذا المشروع يعظم العائد من وحدة المياه خاصة وأن مصر دولة تعاني من شح مائي ولابد من التعامل بذكاء شديد مع المياه.



قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنهم كانوا يستهدفون تطبيق نظام الري الحديث بمليون فدان كمرحلة أولى مناصفة بين وزارتي الري والزراعة.