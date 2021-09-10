عقب تماثلها الشفاء.. نادية الجندي توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب تماثلها الشفاء،وتوجيه رسالة شكر لجمهورها ومحبيها منذ ساعات قليلة.



وكتبت "الجندي" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "ألف ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبتى.. إن شاء الله ترجعى لبلدك وفنك وجمهورك فى أقرب وقت، والحمد لله أنك بقيتى بخير.. تمنياتى لكى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".



وكانت ياسمين عبد العزيز قد طمأنت جمهورها ومحبيها عليها، من خلال رسالة وجهتها لهم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتبت قائله: "جمهورى الغالى فى مصر والوطن العربى وحشتونى جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".



وأضافت: "رغم كل الصعب اللى مريت بيه فى أزمتى الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللى كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللى عدت عليا.. وكفاية أنى أقولكم أنى حقيقى شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبى بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمنى وعديت المحنة على خير الحمد لله ".