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مادلين طبر تهنئ جورج قرداحي لتوليه منصب وزير الإعلام

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:32 م
جورج قرداحي
جورج قرداحي
مي مرسي
وجهت الفنانة مادلين طبر رسالة لـ جورج قرداحي، وذلك عقب تعيينه وزير الإعلام في لبنان، من خلال صورة شاركتها له.

وكتبت "طبر" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "جورج قرداحي مبروك
جورج_قرداحي تهاني القلبيه ا.جورج قرداحي، فاكر لما سألتني نصيحتي ما اذا قبولك البطوله امام نجمهقد يقلل فرصتك في السياسه ؟وكانت نصيحتي ما كانت،،وطلعت توقعاتي ليك أقرب مما تصورت، من قلبي مبروك، خطوة مشجعه ولكن يعطوك فرصه لتنجز..الموقع صعب بدون صلاحيات مبروك..مادلين طبر".

وهنأ عدد من الفنانين والشخصيات الهامة جورج قرداحي بتوليه منصب وزير الإعلام في لبنان.

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