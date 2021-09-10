وزير الاتصالات يكشف هدف مبادرة "مستقبلنا رقمي" لشباب الخريجين وطلبة الجامعة (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتقديم مبادرات تدريبية تبدأ من الخريجين وطلبة الجامعات من خلال مبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تهدف إلى تطوير مهارات هؤلاء الشباب.



وأضاف "طلعت" في حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أن هذه المبادرة تستهدف تطوير مهارات شباب الخريجين أو طلبة الجامعة للالتحاق بسوق العمل من خلال الوظيفة التقليدية.



وتابع أن المبادرة تستهدف أيضًا الالتحاق بالعمل من خلال وظيفة في دولة أخرى وهو مقيم في مصر من خلال أدوات التواصل الحديثة وهذا أصبح اتجاه شائع الآن ربما جائحة كورونا سرعت من وتيرته في دول أوروبية أو الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى.



وأشار إلى أن النوع الثالث هو تدريب المهنيين المستقلين من خلال المنصات المخصصة لهذا النوع من للحصول على مشروعات صغيرة يستطيعوا أن ينفذوها بمفردهم مثل بناء موقع أو شركة أو تحليل بيانات أو غيرها وهذه المشروعات الصغيرة نؤهل شبابنا وتدريبهم للالتحاق بهذه الوظائف.

