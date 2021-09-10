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الباز ناعيا محمود العربي: قصة كفاحه بدأت وعمره 5 سنوات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعى الإعلامي محمد الباز، رجل الأعمال محمود العربي الذي وافته المنية أمس، قائلا: "بلدة العربي تحولت لجامع كبير لاستيعاب المعزيين والمحبين له".

وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن الإعلام أطلق على محمود العربي لقب "شهبندر التجار" وهو لقب لم يكون يروق له، وكان يفضل اللقب الذي أطلقه الناس عليه وهو رجل الخير، مضيفا أن محمود العربي بدأ قصة كفاحه وهو عنده 5 سنوات، معلقا: "ربنا رزقه الوعي".

وأشار إلى أن أبناء محمود العربي لم يهتموا بـ "البرندات" بل ركزوا على العمل وواصلوا ما بناه أباهم بالعلم، مضيفا أن محمود العربي اهتم باعمال الخير كثيرا ولم تقتصر أعماله الخيرية على قريته فقط بل شملت أغلب المحافظات.

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