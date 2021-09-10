إخماد حريق في شقة بالجيزة

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع في شقة سكنية ملك شقيق مطرب شعبي شهير بحي الوراق شمال الجيزة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من شقة بنطاق قسم شرطة الوراق.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران قبل امتدادها إلى الوحدات المجاورة، والسيطرة على الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن تفحم محتويات الشقة بالكامل تزامنا مع تواجد قاطنيها بالخارج ليكتشفوا حالة الدمار التي ألمت بمسكنهم عقب عودتهم.



وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.