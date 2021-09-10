مسؤولة روسية تعلن الوجهة المفضلة للسياحة الروسية في العالم

أشادت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا وآوجه التعاون المختلفة التي تشهدها البلدين وخاصة فى مجال السياحة.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيسة الوكالة الروسية للسياحة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، وعدد من الموضوعات ذات الصلة بعودة حركة السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية وبحث سبل دفع المزيد منها، وحضر الاجتماع السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والوفد المصري المرافق للوزير.



وأكدت أن المقصد السياحي المصري هو المقصد الرئيسي والمفضل لدي السائحين الروس، معربة عن سعادة الشعب الروسي بقرار عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية وخاصة فى ظل وجود تقارب كبير بين الشعبين المصري والروسي.

ولفتت إلى الانطباعات الإيجابية للجنة الروسية التي جاءت في زيارة إلى مصر في يوليو الماضي للتعرف على الاجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات السياحية المصرية والتي أشادت بما شاهدته من إجراءات مطبقة علي أرض الواقع في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطارات وغيرها في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.



والاجتماع يعتبر هو الثاني بين الوزير ورئيسة هذه الوكالة حيث كان أول لقاء بينهما في يوليو الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على صحة المستهلك ورفاهية الإنسان "اروسبوتريبنادزور"،والسفير المصري بموسكو، ومساعد وزيرة الصحة المصرية، وذلك لمناقشة ضوابط استئناف السياحة الروسية الي المنتجعات السياحية المصرية بعد توقفها نهاية ٢٠١٥.