موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التجهيز لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

وطلب موسيماني من جهازه المعاون، تقريرا شاملا عن كل لاعبي الجيش والصفقات الجديدة ونتائج الفريق في مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري العام.

كما طلب موسيماني أيضا تقرير مفصّل عن مواجهتي الأهلي والجيش في الدوري العام الموسم الماضي، للوقوف على نقاط الصغف والقوة في الفريق الحربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.