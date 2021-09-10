مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام ليستر بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على فريق ليستر سيتي، مساء غدًا السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “كينج باور” ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وستذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





وسوف تكون مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين، لشدة المنافسة بينهم في الوقت الحالي بـترتيب الدوري حيث يكون مانشستر سيتي في المركز السابع بينما يكون فريق ليستر في المركز الثامن بنفس النقاط للفريقين برصيد 6 نقاط.





يذكر أن آخر مواجهتين جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي، كانت فضيحة كبيرة للسيتي في موسم 2020 حيث فاز فريق ليستر 5‪-‬2 ، والموسم الماضي لم يفوز ليستر علي السيتي وانتهت المباراة بهدفين دون رد.





ومن المتوقع أن يغيب الجزائري رياض محرز من التشكيلة الأساسية ويكون التشكيل كالآتي:





حراسة المرمى: سكوت كارسون

في خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - جواو كانسيلو

في خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا