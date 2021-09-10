Advertisements

الباز: ملف سد النهضة مر بمرحلة تبريد سياسي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد الباز، إن ملف السد الإثيوبي في مرحلة تبريد سياسي منذ 5 أشهر، معلقا: "من 5 شهور مفيش كلام ولاخناقات".

وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره القبرصي أن المفاوضات تستهدف الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وكذلك صرح وزير الري المصري أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية وسياسية.

وأضاف أن وزير الخارجية صرح أمس أن الاتفاق حول السد الأثيوبي يجنب المنطقة مشهد لا يحمد عقباه، متابعا: "الملف بيبدأ يسخن مرة أخرى بعد فترة تبريد 5 شهور، وليس أمامنا إلا أن ننتظر".

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

منذ 34 دقيقة

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ 38 دقيقة

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ أقل من ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزارة الري تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة

الباز: مصر تحاول تطويق إثيوبيا دبلوماسيا وسياسيا وجغرافيا

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

خبير: القانون الدولي يقف إلى جوار مصر في أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

سامح شكري: إثيوبيا ترتكن إلى المظلومية لتجنب الوصول إلى اتفاق ملزم

أمين عام مجلس الوزراء الأسبق: قضية سد النهضة الأخطر بعد حرب 1973

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements