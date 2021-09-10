الباز: ملف سد النهضة مر بمرحلة تبريد سياسي

قال الإعلامي محمد الباز، إن ملف السد الإثيوبي في مرحلة تبريد سياسي منذ 5 أشهر، معلقا: "من 5 شهور مفيش كلام ولاخناقات".



وقال "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره القبرصي أن المفاوضات تستهدف الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وكذلك صرح وزير الري المصري أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية وسياسية.



وأضاف أن وزير الخارجية صرح أمس أن الاتفاق حول السد الأثيوبي يجنب المنطقة مشهد لا يحمد عقباه، متابعا: "الملف بيبدأ يسخن مرة أخرى بعد فترة تبريد 5 شهور، وليس أمامنا إلا أن ننتظر".

