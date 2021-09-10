عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

توج الزمالك بطلًا لكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه الأهلي بنتيجة 28-27 ، وذلك في المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر.





الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى على واقع تقدم النادي الأهلي بنتيجة 16-14 حيث شهد تألقًا لافتًا للحارس محمد عصام الطيار والذي نجح في التصدي لأكثر من هدف من لاعبي الزمالك.





كما شهد الشوط الأول من هذا اللقاء طرد سيف الدرع لاعب نادي الزمالك بعدما تدخل بقوة على قدم سيزا لاعب الأهلي مع الدقيقة 27.





وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الزمالك العودة في المباراة وهو ما تحقق لهم بفضل مهارة يحيى الدرع وأحمد الأحمر وحسن وليد حيث تقدم الفريق الأبيض وقلب النتيجة لصالحه قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق بفارق هدفين لصالحه.





واشتعلت المنافسة بين كلا الفريقين في الدقائق العشر الأخيرة والتي شهدت صراع قوي حيث سعى كل فريق لحسم النتيجة لصالحه، لينجح الزمالك في الفوز باللقاء بإحراز هدف الفوز في الثانية الأخيرة من اللقاء ويتوج الفريق الأبيض باللقب للمرة السابعة في تاريخه.



