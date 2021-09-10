Advertisements

هجوم ناري من مصطفى بكري على طبيب واقعة "السجود للكلب" (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الإعلامي مصطفى بكري، في تعليقه على قيام طبيب بإهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب، "ياأخي خلي عندك دين، ده أقل واحد أشرف منك، وكل ألفاظ الدنيا لا تصلح أن توصفك، أنت ولا حاجة".

وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، والطبيب الذي يدعى عمرو خيري، يعمل رئيسًا لقسم العظام بجامعة عين شمس.

وتساءل "أنت طالع من أي بيئة وبتعلم طلاب إزاي؟ من يقوم بهذا الفعل ليس إنسانًا، أنت متربتش"، مشيدًا بقرار النائب العام بالتحقيق مع الطبيب صاحب الواقعة.

وطالب بمحاكمة ذلك الطبيب، لافتًا إلى أن قرار النائب العام كان محترمًا ويعبر عن عدالة الدولة، كما وجه الشكر إلى وزير التعليم على موقفه.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا أعلنت فيه عن إحالة الطبيب للتحقيق، لمعرفة حقيقة إهانته لعضو هيئة التمريض.

وأوضح أن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، طلب التحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

الكلمات المفتاحية

هجوم مصطفى بكري السجود لكلب إهانة ممرض

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

منذ 34 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قائمة الأهلي للموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس غد السبت بسبب هذه الظاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يتراجع عن ضم ظاهرة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يتقدم بطلب جديد قبل موقعة الأهلي والطلائع

منذ 38 دقيقة

القصة الكاملة لواقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.. ونفسيون لـ"الفجر": الطبيب شخصية سادية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يجدد عقد نجمه 3 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

"البيئة" تفجر مفاجأة حول حقيقة هجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل.. قرار هام من موسيماني في الأهلي

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

05:17 م

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

07:01 م

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

06:07 م

عاجل - الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements