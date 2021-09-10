هجوم ناري من مصطفى بكري على طبيب واقعة "السجود للكلب" (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، في تعليقه على قيام طبيب بإهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب، "ياأخي خلي عندك دين، ده أقل واحد أشرف منك، وكل ألفاظ الدنيا لا تصلح أن توصفك، أنت ولا حاجة".



وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، والطبيب الذي يدعى عمرو خيري، يعمل رئيسًا لقسم العظام بجامعة عين شمس.



وتساءل "أنت طالع من أي بيئة وبتعلم طلاب إزاي؟ من يقوم بهذا الفعل ليس إنسانًا، أنت متربتش"، مشيدًا بقرار النائب العام بالتحقيق مع الطبيب صاحب الواقعة.



وطالب بمحاكمة ذلك الطبيب، لافتًا إلى أن قرار النائب العام كان محترمًا ويعبر عن عدالة الدولة، كما وجه الشكر إلى وزير التعليم على موقفه.



وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت بيانا أعلنت فيه عن إحالة الطبيب للتحقيق، لمعرفة حقيقة إهانته لعضو هيئة التمريض.



وأوضح أن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، طلب التحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

