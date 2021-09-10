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فاركو يواصل تدعيم صفوفه.. تعرف على أخر الصفقات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ لمدة 5 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

وتأتي صفقة مصطفى حمادة لتكون الصفقة رقم 11 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

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