فاركو يواصل تدعيم صفوفه.. تعرف على أخر الصفقات





أعلن نادى فاركو، تعاقده مع مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ لمدة 5 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.





وتأتي صفقة مصطفى حمادة لتكون الصفقة رقم 11 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي.



